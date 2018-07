Cássio e Paulo André treinam e podem voltar domingo ao Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians pode ter o reforço do goleiro Cássio e o zagueiro Paulo André para enfrentar o Guarani, neste domingo, às 16h, no Brinco de Ouro, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois jogadores, que desfalcaram a equipe diante de União Barbarense e XV de Piracicaba, nos dois últimos compromissos do time, treinaram normalmente nesta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico.

Da atividade em campo reduzido participaram apenas os jogadores que não foram titulares contra o XV, quarta à noite, no interior. Apesar de terem treinado normalmente nesta quinta, a participação de Cássio e Paulo André em Campinas ainda não é certa.

Alexandre Pato, outro que poderia voltar ao time, ficou apenas treinando em separado com o preparador físico Bruno Mazziotti. Como o técnico Tite já havia condicionado o retorno dele à evolução física mostrada durante a semana, a tendência é o atacante seguir de fora.

O treinador também não poderá escalar, contra o Guarani, o volante Paulinho, que tem uma lesão na coxa esquerda e até foi cortado da seleção brasileira. Fábio Santos, suspenso, dará lugar a Igor na lateral esquerda.