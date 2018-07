Cássio é poupado de treino e continua como dúvida no Corinthians O goleiro Cássio continua como dúvida para o jogo do Corinthians contra o Independiente Santa Fé, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, no Itaquerão. Recuperando-se de um edema na coxa esquerda, o goleiro não participou de boa parte do treino deste segunda-feira, no CT do Parque Ecológico.