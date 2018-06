Cássio é relacionado e Carille define o Corinthians para enfrentar o Bragantino

O goleiro Cássio está recuperado de um problema no quadril, treinou normalmente neste sábado e foi relacionado no Corinthians para o duelo contra o Bragantino, domingo, às 16h, no Pacaembu, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Com dores no quadril, o goleiro não treinou na quinta-feira e foi para o campo na sexta com uma proteção no local. Mas, ao trabalhar normalmente neste sábado, ele demonstrou que tem condições de ser titular contra o Bragantino.

A contusão aconteceu durante a partida contra o Deportivo Lara, quarta, pela Copa Libertadores. Cássio chegou a ser atendido duas vezes e Caíque França foi para o aquecimento, mas o titular decidiu permanecer na partida.

Com Cássio confirmado, o técnico Fábio Carille definiu o time titular para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Jadson, com um desconforto muscular, segue fora. Emerson Sheik, assim, foi mantido na equipe.

O Corinthians deve ir a campo no domingo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Emerson Sheik.

Confira a lista de jogadores relacionados no Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Mantuam e Sidcley;

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Pedro Henrique e Léo Santos;

Volantes: Gabriel, Ralf, Maycon e Paulo Roberto;

Meio-campistas: Mateus Vital, Rodriguinho e Danilo;

Atacantes: Emerson Sheik, Romero, Kazim, Júnior Dutra, Clayson, Lucca e Pedrinho.