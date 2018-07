Cássio é vetado e desfalca Corinthians contra o Náutico

SÃO PAULO - O goleiro Cássio é mais um desfalque do Corinthians para o jogo deste domingo contra o Náutico, no Estádio do Pacaembu, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o jogador foi avaliado e vetado pelo departamento médico para a partida. Assim, Danilo Fernandes assumirá a meta do time.

Na última quarta-feira, Cássio se chocou com o atacante Leandro Damião durante a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Internacional em Novo Hamburgo e precisou ser substituído pelo técnico Tite, que promoveu a entrada de Danilo Fernandes. A troca se repetirá para o jogo deste domingo, pois Cássio ainda não está recuperado do choque.

Cássio é só o último de vários desfalques do Corinthians para o duelo com o Náutico. O técnico Tite também não pode contar com os lesionados Fábio Santos, Guilherme e Renato Augusto, os suspensos Emerson e Douglas, além de Guerrero e Alexandre Pato, que estão nas seleções de Peru e Brasil.

Assim, Tite teve que realizar vários ajustes na equipe para o duelo com o Náutico: Edenilson atuará no meio-de-campo, Ibson vai jogar mais adiantado e os jovens Igor e Léo ganham uma chance no Corinthians.Com isso, a escalação do time neste domingo será: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Edenílson, Ibson e Danilo; Léo e Romarinho.

Em quinto lugar na classificação no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, o Corinthians precisa se recuperar da derrota sofrida para o Inter para não se distanciar do grupo dos quatro primeiros colocados. O Náutico é o lanterna, com apenas oito pontos.