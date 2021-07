Cássio espera que Corinthians aproveite semana de treinos para 'corrigir erros'

O Corinthians está longe de apresentar um futebol convincente no Brasileirão. Ganhou somente um dos seis jogos disputados em casa, seu ataque pouco produz e a equipe não consegue engatar duas vitórias seguidas. Com a semana inteira para treinos, o goleiro Cássio espera que o time aproveite bem para "corrigir os erros".

É a segunda semana livre seguida do time para treinos com jogos apenas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Como não está nas competições, os paulistas ganharam tempo para treinar. Na passada, não aproveitou e acabou levando virada do Atlético-MG. Agora se prepara para encarar o Cuiabá, na segunda-feira.

Cássio espera que desta vez o trabalho seja bem feito e o Corinthians consiga subir na classificação, evitando a perigosa aproximação da zona de rebaixamento. "É bom ter essa semana boa para a gente trabalhar", enfatiza. "Temos de trabalhar forte e corrigir os erros", argumenta, relevando que há muito a ser feito.

Mesmo com somente 10 gols sofridos, o Corinthians vem passando muito aperto nos jogos. Sobretudo diante de rivais mais fortes. Saiu na frente do Atlético-MG, por exemplo, e não conseguiu segurar o resultado. Totalmente dominado no segundo tempo, acabou perdendo na Neo Química Arena.

"Vamos fazer uma grande semana com o professor Sylvinho e buscar um grande resultado, lógico, respeitando o Cuiabá. Mas vamos lá na segunda-feira em busca de uma vitória para seguir nosso rumo no campeonato", prega o goleiro.

Com o setor defensivo definido com Fagner e Fábio Santos nas laterais e Gil e João Victor na defesa, Sylvinho ainda vem sofrendo para definir as outras posições. Iniciou sem Jô e com Luan, deu chance para Vitinho, já escalou Gabriel, Rony, Xavier e Cantillo entre os volantes e não "achou" o time ideal. A meta e deixar de ser previsível em apenas apostar em Gustavo Silva, pela direita, e ter um repertório mais amplo.