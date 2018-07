'Cássio está merecendo uma oportunidade', diz Dunga após convocação Uma das maiores expectativas na convocação da seleção brasileira para os confrontos com Argentina e Peru era pela presença ou não do goleiro Jefferson, do Botafogo. Preterido por Dunga na última partida, diante da Venezuela, o goleiro demonstrou incômodo com a situação e havia a possibilidade até mesmo de não aparecer na lista desta quinta-feira. Mas o goleiro que acabou sendo descartado foi o gremista Marcelo Grohe, abrindo espaço para a grande novidade da lista de jogadores chamados: Cássio, do Corinthians.