Cássio está perto de definir sua saída do Corinthians

Cássio pode acertar nesta segunda-feira a sua transferência para o Besiktas, da Turquia. A multa rescisória é de 3 milhões (R$ 13 milhões). O Corinthians tem direito a cerca de 60% do valor.

O saída de Cássio deve ser definida no máximo até quarta-feira, quando o Corinthians viaja para viaja para os Estados Unidos. O time ficará 13 dias na Flórida para fazer a sua pré-temporada e jogará contra Atlético-MG, Shakhtar Donetsk e Fort Lauderdale Strikers (time de Ronaldo Fenômeno).

Cássio tem 207 jogos pelo Corinthians. O goleiro foi campeão da Libertadores (2012), Mundial (2012), Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileiro (2015).

Com a saída de Cássio, a diretoria não pretende contratar mais um goleiro. O novo titular será Walter. Em dezembro, o clube já havia contratado o goleiro Douglas, do Bragantino.

A prioridade do Corinthians agora é acertar com um meia. No ano passado, o técnico Tite já havia pedido para a diretoria um jogador para a posição e a busca se intensificou depois das saídas de Jadson e Renato Augusto para a China.