Cássio fala sobre futuro no Corinthians: 'Se chegar proposta agora, nem quero saber'

Cotado para deixar o Corinthians em 2017, o goleiro Cássio evitou falar sobre o seu futuro após o empate no estádio Itaquerão, em São Paulo, neste sábado, contra a Chapecoense por 1 a 1. "Estou focado aqui. Se chegar alguma coisa agora, eu nem quero saber. Até o fim do Campeonato estou focado no Corinthians".

O goleiro ganhou nova chance no time no empate deste sábado porque Walter, que é o titular, se machucou no primeiro tempo do jogo e foi substituído. Cássio, que manteve a condição de reserva mesmo com a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira, entrou e não comprometeu.

Cássio já vinha perdendo espaço no time desde quando Tite era técnico, ainda no início do ano. Em melhor fase, Walter virou titular e só perdeu a posição quando se machucou. Neste sábado, ele sofreu nova lesão. Segundo o clube, sentiu o músculo adutor da coxa direita.

A situação de Cássio é incômoda no clube. Ele tem um bom salário e havia ganho um aumento e novo contrato com o Corinthians no início do ano, pouco antes de perder a posição. No início do ano, ele recebeu uma proposta da Turquia. O negócio não foi concretizado e o Corinthians ampliou o vínculo do jogador até dezembro de 2018. "Ainda tenho contrato com o Corinthians e vou trabalhar para ajudar o clube. Sou muito grato a todos aqui".