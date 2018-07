Cássio faz lição de casa no Corinthians e estuda pênaltis do Racing

O Corinthians se prepara para todas as possibilidades possíveis de resultado diante do Racing, quarta-feira, às 21h45, pela Copa Sul-Americana. Inclusive, a decisão para os pênaltis. Caso o jogo termine empatado por 1 a 1, o classificado será conhecido pelas penalidades máximas e o goleiro Cássio já estuda seus adversários para tentar surpreendê-los.

No Brasileiro, Cássio já pegou dois pênaltis neste ano (de Luan, do Grêmio, e Lucca, da Ponte Preta). O clube conta com o Cifut (departamento de análise do Corinthians) que busca informações de todos os adversários do time alvinegro e é em cima disso que o goleiro vai buscar adivinhar as cobranças de penalidades, caso seja necessária.

“Tem que estudar. Mauri (Lima, preparador de goleiros) sempre faz uma colinha no banco, mas espero que a gente consiga a classificação no tempo normal. Temos o Walter e o Caíque no banco para me ajudar a saber onde os jogadores batem”, contou o goleiro corintiano.

O elenco corintiano deve deixar o Brasil por volta das 8h10 e chegará na Argentina às 10h50. O treinamento no estádio Presidente Perón, palco da partida, acontece às 19h.