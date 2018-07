Cássio fica fora de treino desta segunda, mas não preocupa Corinthians

NAGOYA - O goleiro Cássio foi poupado do treino desta segunda-feira no estádio de Karya, cidade próxima a Nagoya. Ele sentiu dores no ombro esquerdo, mas segundo o departamento médico do Corinthians não preocupa para o jogo da estreia no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira, em Toyota.

O jogador fez um trabalho à parte do elenco corintiano, recebeu gelo no local dolorido, mas deve treinar normalmente nesta terça-feira, véspera da semifinal contra o Al Ahly, do Egito.

Enquanto Cássio fazia tratamento no ombro, os jogadores participaram de um rachão. Como na atividade do último domingo Tite comandou um coletivo, nesta segunda-feira ele preferiu dar um treino mais leve aos seus comandados.

Depois do rachão, alguns jogadores treinaram finalizações, como os atacantes Guerrero e Romarinho. Douglas, Chicão e Paulinho aproveitaram a atividade também para realizar cobranças de falta.

Nesta segunda-feira, o Corinthians fez seu último treino no estádio de Karya. Nevou muito durante o dia, mas durante o treino, não, embora a temperatura estivesse perto de 1ºC. Nesta terça, o Corinthians fará o último treino antes de enfrentar o Al Alhy no estádio de Toyota, palco do jogo que valerá uma vaga na decisão.