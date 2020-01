Cássio ganha biografia no Corinthians e nega ser o maior goleiro da história do clube

A história e os títulos de Cássio com a camisa do Corinthians viraram um livro biográfico. O evento foi na noite da última segunda-feira, no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. A obra foi escrita pelo jornalista e historiador Celso Unzelte com o nome: "Cássio - a trajetória do maior goleiro do Corinthians".

Emocionado, Cássio agradeceu ao carinho dos torcedores, mas disse que não se vê como o maior goleiro da história do clube. "Acho que o Ronaldo Giovanelli é o maior goleiro, por ter vindo da base e conquistado títulos pelo time principal. A gente que é da posição sabe como é difícil isso. Independente dos números, eu continuo respeitando ele demais”, disse o corintiano.

Cássio fez questão de destacar a importância do Corinthians em sua vida e na sua carreira. “É minha nona temporada do Corinthians. Tudo que tenho hoje devo a esse clube. Sou grato ao Andres e ao Carlos Leite (seu empresário), pessoas que apostaram em mim e que levaram muita pancada (risos). Minha melhor forma de retribuir é me doando ao máximo. Tenho muita vontade de vencer, conquistar novos títulos e repetir algumas conquistas”, comentou.

No total, Cássio conquistou nove títulos pelo Corinthians: um Mundial, uma Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa sul-americana e quatro Paulistas. No total, foram 440 jogos em campo pelo clube. “Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar isso tudo que aconteceu comigo. Eu trabalhei, me dediquei, passei momentos bons e ruim e jamais imaginei que chegaria onde eu cheguei. É um sonho que eu só vou dar conta depois que eu parar minha carreira”.

Alguns jogadores do Corinthians foram até o lançamento do livro. Casos dos goleiros Walter, Caíque França e Matheus Donelli, do atacante Vagner Love e até o técnico Tiago Nunes passou para comprar um livro e ganhar autógrafo do jogador.