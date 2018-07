Cássio vê Corinthians entre candidatos ao título do Brasileirão

Apesar do início irregular do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com três vitórias, duas derrotas e um empate, o goleiro Cássio vê a equipe como forte candidata ao título e à vaga na Libertadores. O time alvinegro ocupa atualmente a oitava colocação, com dez pontos, cinco a menos do que o líder Atlético-PR.

"Com todo respeito aos adversários, temos time para chegar. Não vejo ninguém se destacando até agora. Ninguém comentava sobre o Atlético-PR, por exemplo. O principal agora é não perder em casa e buscar pontos fora. Temos qualidade e time para brigar por título e vaga na Libertadores", disse o goleiro.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando recebe o Internacional no Itaquerão. Como o time terá uma semana cheia só de treinos, Cássio aposta em uma grande exibição da equipe diante da sua torcida. A última vitória no estádio foi no dia 11 de abril, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

"Vamos ter uma semana boa para trabalhar. O objetivo é fazer um grande jogo, com qualidade. Não dá para querer ganhar a qualquer custo. Temos de evoluir e apresentar coisas novas", disse Cássio.