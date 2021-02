Cássio lamenta 12º lugar do Corinthians, mas elogia defesa no Beira-Rio

O Corinthians teve pouco a comemorar na noite desta quinta-feira. Em jogo contra o agora vice-campeão Internacional, não saiu do 0 a 0, no Beira-Rio, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Restou, assim, a Cássio valorizar a postura do time e o fato de a equipe ter completado o segundo jogo consecutivo sem ser vazado. Mas reconhecendo que a campanha no Nacional foi ruim.

"A gente veio para buscar a vitória. Não cabe a nós entrar no detalhe do título, fizemos nosso melhor para o Corinthians. O jogo era difícil, a gente queria subir na tabela, mas não conseguimos. Buscamos, tivemos dificuldades, não ganhamos, infelizmente. Lutamos ate o final. Parabéns para todas as equipes. A gente era criticado pelo número de gols, hoje não tomamos", analisou o goleiro.

Com a igualdade no Beira-Rio, o Corinthians fechou o Brasileirão na modesta 12.ª colocação, com 51 pontos, sendo ultrapassado na rodada final por Ceará e Red Bull Bragantino, que ganharam seus jogos.

Após o encerramento da participação no Brasileirão, o Corinthians agora se concentra no Campeonato Paulista. E vai estrear no domingo, na Neo Química Arena, diante do Bragantino. Cássio espera um desempenho melhor da equipe na competição estadual. "Como o calendário mudou, temos de ir ganhando confiança. No domingo começa o Paulista, então é seguir em frente", analisou.