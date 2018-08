Cássio lamenta derrota no Brasileiro: 'Não é hora de achar culpados'

O goleiro Cássio lamentou mais um revés do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na quarta-feira, no Maracanã, caiu como uma ducha de água fria nas pretensões do time, que viu os principais adversários na parte de cima da tabela somarem pontos na rodada.

"Infelizmente estamos em uma sequência ruim, mas temos de trabalhar, não tem outro jeito. Precisamos nos abraçar mais ainda, estar mais juntos, pois estamos trabalhando e temos tomado gol nos detalhes. Foi assim contra o Fluminense. Agora não é hora de achar culpados. Vamos trabalhar para sair dessa situação", afirmou Cássio.

Líder do elenco, ele já projeta mais pressão na próxima rodada, quando o Corinthians recebe o Paraná, na arena em Itaquera. "Temos de pensar no jogo de sábado, pois a Libertadores é só semana que vem. Vamos tentar melhorar e tentar fazer com que as equipes tenham muita dificuldade para fazer o gol na gente, como era antes."

O jogador cita o fato de o Corinthians, em um passado recente, ter uma das melhores defesas do País. No retorno após a parada da Copa do Mundo, a equipe perdeu jogadores importantes, como Balbuena, Rodriguinho e Sidcley, e ainda está tentando encontrar um caminho. Para Cássio, o time precisa trabalhar e se unir. "Só sairemos dessa situação com vitórias", avisou.