Cássio mantém Corinthians de pé e fala em 'jogo da vida' com Atlético-GO

"Tem a Copa do Brasil, o jogo do ano, da nossa vida, e temos que buscar a classificação". Foi dessa maneira que o goleiro Cássio classificou a dimensão do jogo desta quarta-feira, na Neo Química, onde o Corinthians decide a sua permanência na Copa do Brasil. A missão, não é das mais fáceis. Vitória por três gols diante do Atlético-GO para se classificar sem a necessidade dos pênaltis, ou triunfo por dois tentos de vantagem para selar a sorte nas penalidades (no jogo de ida, em Goiânia, foi derrotado por 2 a 0).

Os últimos dias foram de perdas significativas para o emocional tanto do clube quanto da torcida. No meio de semana, no Rio, derrota de 2 a 0 e queda nas quartas de final da Libertadores. No sábado, revés para o Palmeiras que disparou ainda mais na liderança do Brasileiro.

Para Cássio, no entanto, pontos positivos podem ser tirados principalmente do confronto com o rival na Neo Química. "Tudo deu certo para eles (Palmeiras). A bola rebate e sobra neles, a bola desvia e vai tranquila para o Weverton. É ruim perder clássico em casa, mas temos que nos levantar o mais rápido possível. Não faltou empenho, tentamos até o final, mas eles passam por uma fase boa. Tomamos o gol na infelicidade", comentou o goleiro.

Diante do momento delicado, o goleiro tratou de fazer uma espécie de convocação para o décimo segundo jogador do time: a torcida.

"Sei que a torcida saiu chateada pela derrota contra o Palmeiras. Mas precisamos dela. Não faltou entrega dentro de campo. Tenho certeza de que o estádio vai estar lotado e nós, dentro de campo, temos que corresponder", comentou o goleiro que é uma das lideranças do time.

No Brasileiro, apesar da derrota no clássico, Cássio não colocou o time fora da briga pelo pelo título. Com 39 pontos, os corintianos agora estão a nove do líder Palmeiras.

"Fora do título? Tem muito ponto pela frente. Agora temos que pensar no jogo a jogo", comentou o goleiro. Pelo Brasileiro, o time volta a campo no próximo final de semana e enfrenta o Fortaleza, fora de casa, pela 23ª rodada da competição.