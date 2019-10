Cássio minimiza atuações do Corinthians: 'Resultado é mais importante'

O Corinthians conseguiu pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro três vitórias seguidas. Apesar de o time ter alcançado os 41 pontos do terceiro colocado Santos, as atuações vêm sendo contestadas. O goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Danilo Avelar admitiram que a equipe pode jogar melhor, mas valorizaram os resultados.

"Torcedor gosta de raça e vontade. Nós também queríamos abrir 2 a 0 para ter tranquilidade. Mas está afunilando o Brasileiro, o resultado é mais importante agora. Temos margem, bastante jogo, podemos fazer jogos excelentes e vencer com um placar um pouco maior. Mas o torcedor corintiano às vezes fica mais feliz com 1 a 0 do que com dois ou três. Na hora é aperto, sufoco", afirmou Cássio, que teve o discurso endossado por Danilo Avelar.

"Óbvio que o torcedor e o telespectador gostam de ver espetáculo, um time jogando maravilhosamente bem e vencendo. Mas é complexo, tem adversário, chuva, talvez no dia as coisas não encaixam. Nos últimos jogos a gente não vem apresentando um futebol de aplausos, de encher os olhos, mas futebol é resultado. Vamos buscar melhorar, buscar o espetáculo, mas se a gente jogar assim e for campeão, estou satisfeito", disse o lateral-esquerdo.

As três vitórias consecutivas do Corinthians no Brasileirão foram por um gol de diferença. A equipe ganhou por 2 a 1 do Bahia e depois fez 1 a 0 sobre Vasco e Chapecoense.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Grêmio no sábado, às 19h, na Arena Grêmio. A equipe alvinegra está em quarto lugar na tabela, com os mesmos 41 pontos do Santos (tem uma vitória a menos do que o rival). O time gaúcho ocupa a oitava colocação, com 34 pontos.