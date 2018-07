Cássio minimiza crítica aos zagueiros do Corinthians

O goleiro Cássio pediu para dar entrevistas nesta segunda-feira durante o treino do Corinthians. O jogador queria explicar as críticas feitas à defesa durante a derrota do time por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão, quando disse que os defensores estavam avançando demais ao ataque sem necessidade e deixando o time desorganizado. Em nova oportunidade diante dos microfones, o goleiro defendeu o elenco.

"Fui mal interpretado. O que quis falar é que a gente tomou gol e desorganizou um pouco. Os jogadores saíram um pouco do posicionamento. Nossos zagueiros estão fazendo gol e não tenho nada contra eles irem para frente para ajudar na área. Eles já marcaram o gol da vitória em vários jogos", disse o goleiro. Cássio contou ter conversado com os companheiros para tentar esclarecer o mal entendido e garantiu ter sido compreendido.

Cássio lamentou novo tropeço diante de adversários que estão na parte de baixo da tabela. A derrota em Manaus manteve em Corinthians a dez pontos do líder Cruzeiro e fora do G4, mas com apenas mais dez jogos para realizar até o fim do campeonato. O jogador disse que outro impacto negativo do jogo é o cansaço, problema que o elenco terá pouco tempo para solucionar, pois na quarta-feira tem jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, em Belo Horizonte.

"A semana foi bem desgastante. Jogo difícil contra o líder e viagem longa para Manaus. O pessoal deve estar cansado. No volta, viajamos a noite toda e particularmente não consegui dormir", contou. Nesta terça-feira o time volta a treinar no CT do Parque Ecológico, quando o técnico Mano Menezes define os titulares que no dia seguinte vão decidir a vaga na semifinal da Copa do Brasil.