Cássio minimiza críticas ao Corinthians e lamenta empate no final no clássico

Os jogadores do Corinthians lamentaram muito o empate sofrido no último lance contra o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021. O goleiro e capitão Cássio foi um dos que comentou o momento delicado que o time passa - teve até protesto da torcida na véspera com cruzes na entrada do CT Joaquim Grava.

"Eu respeito a opinião de todos, sobre tudo. Se formos ver de uma forma que não jogamos nosso melhor futebol, entendo as críticas. Mas os resultados em si, dessa temporada, são duas derrotas, de resto temos vitórias e empates... temos aproveitamento bom, para começo de temporada", começou dizendo Cássio, em entrevista ao Premiere FC, frisando os números da equipe em 2021.

Questionado sobre a presença de jogadores da base no time titular - como Lucas Piton, Raul e Cauê nas vagas de Fábio Santos, Gil e Jô -, Cássio foi firme ao dizer que "o Corinthians é um só" e que todos aprendem com a união do elenco, independente da idade.

"Do Paulista (em diante) vamos evoluir, perdemos jogadores, temos meninos da base que subiram. Temos que ajudar no processo de se enturmar, eles se dedicam bastante. Falam muito 'os mais velhos...' somos um só, um time, aprendemos com eles. Vamos evoluir. Estou há dez anos e o meio a zero era bom antes, agora não é mais. Entendo que temos que melhorar, estamos bem, mas o resultado pode melhorar. E trabalhamos para isso, para melhorar, sempre. Com todo respeito, quando você é campeão jogando um futebol não tão bom, respeitam. Bom, eu prefiro ter resultados, que acabem em título, mesmo que não sejam tão seguidos. Vamos trabalhar para melhorar, para evoluir", analisou o arqueiro.

Por fim, Cássio fez uma análise sobre o jogo. O goleiro lamentou o empate cedido no último lance da partida, mas valorizou a atuação corintiana diante de um rival que faz uma boa temporada. "Tivemos uma infelicidade no final, mas foi um bom jogo e resultado porque o São Paulo vem bem. Agora é descansar e buscar bom resultado na quinta, para buscarmos a classificação", finalizou.

Agora, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, quando atua pela Copa Sul-Americana contra o Sport Huancayo, no Peru. Pelo Paulistão, o próximo compromisso é contra o Novorizontino, que encerra a fase de classificação, no próximo domingo, em horário ainda a ser definido.