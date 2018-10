Cássio minimiza tropeço do Corinthians no Mineirão: 'A gente sai vivo'

O goleiro Cássio foi mais uma vez o destaque do Corinthians. Apesar da derrota por 1 a 0, o capitão da equipe fez ao menos duas grandes defesas e deixou o time vivo na disputa da Copa do Brasil. Após a partida, ele analisou o tropeço em casa e se mostrou esperançoso com a partida de volta, marcada para a próxima quarta, em Itaquera.

"Acho que o Corinthians sai vivo. É jogar em casa com a força da torcida para reverter o resultado", comentou o goleiro. Na opinião de Cássio, os jogadores precisam voltar de cabeça erguida, porque a virada ainda é possível. "Temos que acreditar, porque um gol mínimo já pode reverter a vantagem. Vamos trabalhar para dar a volta por cima", emendou o camisa 12.

O volante Gabriel também achou que o placar não foi ruim no Mineirão. "Precisamos corrigir os erros, mas não está nada perdido. Dá ainda para reverter. Agora vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida e vamos em bussca do título.

O problema é que o ataque corintiano precisará acordar. Mais uma vez, o time finalizou a partida sem fazer o goleiro adversário trabalhar. Jadson, Mateus Vital e Clayson tiveram participação apagada e pouco produziram. Romero começou a partida mais ligado, mas também sumiu no segundo tempo. Nenhum dos quatro deu trabalho à zaga cruzeirense.