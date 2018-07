Cássio mostra confiança após ser convocado

Novidade na lista de convocados para a seleção brasileira, o goleiro Cássio, do Corinthians, mostrou-se nesta quinta-feira bastante confiante em aproveitar a oportunidade nas partidas contra Argentina e Peru, pelas Eliminatórias, para se firmar na equipe do técnico Dunga.

"Confesso que fiquei ansioso por ter grande possibilidade de ser chamado. Agora tenho que agir naturalmente, continuar fazendo o que estou fazendo aqui. Estou indo para a seleção por ter méritos no clube. Vou tentar fazer a mesma coisa lá, me dedicar a cada treinamento para me firmar na seleção", disse Cássio.

Essa foi a quarta convocação do goleiro para a seleção. As outras foram em 2007 e 2012. Mais experiente, ele confia que pode ganhar a disputa com os outros dois goleiros convocados por Dunga: Jefferson, do Botafogo, e Alisson, do Internacional. "Esse ano tive poucas falhas. É um ano positivo. Chego agora à seleção bem mais maduro", disse.

Mesmo empolgado com a sua volta à seleção, Cássio mantém o foco no Campeonato Brasileiro. No domingo, o Corinthians enfrenta o Flamengo, no Itaquerão. A equipe lidera a competição com 67 pontos, oito a mais do que o Atlético-MG, segundo colocado.

"Tem muito goleiro bom no Brasil, os outros que vinham sendo convocado têm muita qualidade. Agora chegou minha hora. Estou muito feliz por chegar à seleção. Vou comemorar hoje, mas amanhã já tenho de pensar que tem jogo difícil no domingo."