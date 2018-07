Cássio não acerta nenhum arremesso em intervalo da NBA

O goleiro Cássio participou nesta quarta-feira de um concurso de arremessos de três pontos durante o intervalo do jogo da NBA entre Orlando Magic e Houston Rockets. O evento fez parte de uma ação promocional da Florida Cup, torneio amistoso que o Corinthians vai disputar a partir desta quinta-feira junto com Fluminense, Bayer Leverkusen e Colônia (ambos da Alemanha).

Cássio, ao lado de um torcedor do Corinthians, concorreu com o goleiro Diego Cavalieri, do Fluminense, Stefan Kiebling, do Bayer Leverkusen, e Anthony Ujah, do Colônia. O corintiano errou todas as tentativas, mas saiu vencedor do confronto graças a um arremesso certo do torcedor.

A vitória sobre os demais concorrentes deu direito ao goleiro a tentar cinco arremessos do meio da quadra. E novamente Cássio não acertou nenhuma bola – a terceiro bateu no aro e quase entrou, arrancando suspiros da torcida. Enquanto o goleiro tentava os arremessos, grupos de torcedores que estavam no Amway Center gritaram em coro “Corinthians, Corinthians, Corinthians”.

Esse foi o segundo evento promocional de que um jogador do Corinthians participa durante a passagem do Corinthians pelos Estados Unidos. Na terça-feira, o atacante Guerrero representou o clube em uma parada da Disney, no parque de diversão Magic Kingdom.

O Corinthians estreia na Florida Cup nesta quinta-feira contra o Colônia, no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando. Sábado, a equipe enfrenta o Bayer Leverkusen em Jacksonville, também na Flórida.