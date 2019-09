Cássio não consegue segurar a bola e leva frango na partida contra o Fluminense

O goleiro Cássio, do Corinthians, protagonizou momento ruim na partida deste domingo contra o Fluminense, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após tomar gol olímpico pela primeira vez na carreira contra o Ceará na última rodada, desta vez o goleiro corintiano não conseguiu segurar a bola e amargou um frango em chute do meia Paulo Henrique Ganso na derrota de 1 a 0 para o Fluminense.

"Fui fazer o movimento e infelizmente a bola saiu do meu braço. Foi uma falha que não pode acontecer. Mas faz parte do jogo. Temos de ter a cabeça boa para fazer um grande segundo tempo e reverter o resultado", lamentou o goleiro na saída para o intervalo, assumindo seu erro. "Não tenho problema para assumir isso."

O 'frango' foi mais um episódio em um domingo bizarro para o arqueiro corintiano. Durante o aquecimento para a partida, Cássio chegou a levar uma forte bolada na cara após ela ricochetear no gramado do Estádio Mané Garrincha, que estava em condições péssimas. Ele chegou a ser atendido no gramado.

Cássio não justificou o gol sofrido no primeiro tempo por causa da bolada no rosto. "Lógico que tomei a bolada ali, mas não tenho problema (de admitir), foi falha minha, tomei o gol e não tem o que justificar", disse o goleiro ao SporTV.