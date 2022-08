Cássio não se abala com eliminação do Corinthians: 'Estamos na briga em duas competições'

A derrota para o Flamengo e a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores não abalaram o goleiro Cássio. O jogador elogiou o desempenho do time no Maracanã e apontou que a equipe está na 'briga' por mais duas competições, referindo-se ao Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

"Fizemos um jogo equilibrado. O time se dedicou, lutou, perdemos, é dolorido, mas temos de levantar a cabeça porque estamos na briga em outras duas competições. Não temos tempo para lamentar", disse o camisa 12 corintiano.

Cássio afirmou que a derrota não vai abalar o trabalho do elenco e do técnico Vítor Pereira, que joga no sábado o clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, em disputa direta pela liderança do Brasileirão e no próximo dia 17 vai decidir com o Atlético-GO, mais uma vez, uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

"Não podemos achar que tudo está errado por causa desta eliminação. Não nos iludimos com as vitórias e não vamos nos abalar com esta derrota", disse o arqueiro do Corinthians, que mais uma vez fez defesas importantes, principalmente na segunda etapa.