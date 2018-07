Cássio não treina e ainda é dúvida no Corinthians para jogo com San José

SÃO PAULO - Com dores no punho esquerdo, Cássio não treinou nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco do Corinthians depois da vitória o São Bernardo, da qual ele não participou. O goleiro, assim, segue como dúvida para o último jogo da fase de classificação da Copa Libertadores, quarta-feira, diante do San José (Bolívia), no Pacaembu.

O titular do gol corintiano depende de conseguir treinar normalmente na terça. Se não apresentar problemas, vai para o jogo. Senão, dará lugar a Danilo Fernandes, dentro do rodízio definido pelo técnico Tite.

Nesta segunda-feira, os exames de imagem mostraram que Guilherme Andrade rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Como precisará ser submetido a cirurgia, deverá ficar parado por cerca de seis meses, aumentando o problema na lateral esquerda, uma vez que atuava improvisado por lá. Igor, primeiro reserva, também está machucado.

O titular, Fábio Santos, não treinou nesta segunda-feira. O jogador sofreu uma pancada no joelho direito contra o São Bernardo, e foi poupado da atividade desta tarde. Mas ele não preocupa para quarta-feira.