Cássio não treina e Fábio Santos é vetado no Corinthians

SÃO PAULO - Depois de ter amargado um empate por 0 a 0 com o lanterna Náutico, no último domingo, no Pacaembu, o Corinthians iniciou na manhã desta segunda-feira a preparação para o duelo desta quarta, contra o Botafogo, às 21h50, no Maracanã, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez o time não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos, enquanto o goleiro Cássio permanece como dúvida para o confronto.

Com dores no púbis, Fábio Santos foi vetado da partida nesta segunda-feira pelo departamento médico corintiano. Já Cássio não foi para o campo para treinar nesta manhã. Desfalque contra o Náutico, assim como foi o lateral, o goleiro segue com dores no pescoço, no ombro e nas costelas, além de ainda estar se recuperando de um corte na boca causado pelo aparelho que usa nos dentes.

Todos estes problemas com Cássio são decorrentes do forte choque que ele teve com o atacante Leandro Damião no jogo da última quarta-feira, em Novo Hamburgo (RS), onde precisou deixar o campo em seguida e viu do banco de reservas os corintianos serem derrotados pelo Internacional por 1 a 0.

Cássio havia tentado treinar no último sábado e não conseguiu. Ele era esperado no campo nesta segunda, mas seguiu fora e fará um teste nesta terça-feira para saber se terá condições de encarar o Botafogo. Se for reprovado no teste, Danilo Fernandes deverá seguir no time titular. Já se treinar, Tite confirmará sua volta à equipe.

No duelo desta quarta, o técnico corintiano também não poderá contar com o volante Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e mais uma vez não terá Alexandre Pato e Guerrero, que servem as suas respectivas seleções. Em compensação, o meia Douglas e o atacante Emerson, que cumpriram suspensão no domingo, retornam.

Sem Fábio Santos, Tite poderá improvisar o Alessandro na lateral esquerda, opção mais provável pela experiência do jogador, ou manter o garoto Igor no setor. Já o veterano Maldonado deve ganhar uma chance no lugar de Ralf. Se isso ocorrer, o time irá a campo nesta quarta com Danilo Fernandes (Cássio); Edenílson, Gil, Paulo André e Alessandro (Igor); Maldonado, Ibson, Douglas e Danilo; Emerson e Romarinho.