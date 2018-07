Cássio para Fernando Torres e escreve seu nome na história do Corinthians

YOKOHAMA - Quando assumiu o lugar de Júlio César na Libertadores, o grandalhão Cássio não tinha a menor noção do que lhe esperava na carreira. Adepto do uniforme amarelo, o goleiro do Corinthians transformou-se num paredão na frente dos atacantes. Foi decisivo na campanha do time na Libertadores e neste domingo, mostrou ao mundo, sobretudo aos japoneses, que também é bom goleiro diante de atacantes europeus, como Fernando Torres.

Ficou com a bola de ouro da Fifa. Merecida. Rogério Ceni, do São Paulo, havia conquistado o troféu em 2005. Cássio também foi escolhido o melhor jogador da partida. Não fosse por ele, o Corinthians teria ido para o intervalo amargando ao menos dois gols, com derrota parcial de 2 a 0. O primeiro milagre foi operado aos 9 minutos, em chute à queima roupa de dentro da área, frontal ao gol, de Gary Cahill. Cássio se atirou na bola, que passou por baixo de seu corpo e foi amortizada até que o goleiro se recuperasse e a segurasse firmementea. Os ingleses pareciam não acreditar que aquele compridão vestido de amarelo havia defendido o chute à queima roupa.



De poucas palavras e com aquele ar de quem parece não dar muita importância para o jogo, seja do Brasileirão ou do Mundial de Clubes da Fifa, Cássio parou o Chelsea no primeiro tempo e repetiu a dose no segundo. Que partida! Não foi um bombardeio do time inglês como se esperava, diga-se, mas todas as chances que os comandados por Rafa Benítez criaram, pelos menos cinco, foram prontamente impedidas pelo goleirão corintiano.

Aquela ponte, ainda na etapa inicial, aos 38, quando Moses bateu com o pé direito, endereço certo, foi qualquer coisa de fantástica. Com as pontas dos dedos, Cássio desviou a trajetória da bola, fez o corintiano engolir em seco e evitou mais um gol do Chelsea. Ganhou abraços dos companheiros, agradeceu sem mudar sua fisionomia e continua fazendo seu trabalho. Parece um goleiro de gelo. Foi um goleiro de gelo. Parece um jogador inglês. É brasileiro. Cássio continuou fazendo das suas no segundo tempo no Japão. Fernando Torres, o atacante do Chelsea que deverá sonhar com Cássio nesta noite, teve pesadelo acordado com o jogador durante os 90 minutos. Toda chance que ele teve parou nas mãos do goleirão. E quando Torres conseguiu superar Cássio, estava impedido.

Um uma temporada, Cássio escreve sua história na grande e agora maior história do Corinthians, o melhor time do mundo.