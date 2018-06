Cássio passa por testes para definir se joga contra o Bragantino

O goleiro Cássio vai passar por um teste no treinamento deste sábado, no CT Joaquim Grava, para saber se terá condições de defender o Corinthians na partida contra o Bragantino, domingo, às 16h, no Pacaembu, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista.

Com dores no quadril, goleiro não treinou na quinta-feira e foi para o campo na sexta-feira com uma proteção no local. Inicialmente, as dores não devem tirá-lo do jogo, mas ainda existe um receio em relação a saltos durante as defesas, por isso a necessidade do teste.

A contusão aconteceu durante a partida contra o Deportivo Lara. Cássio chegou a ser atendido duas vezes e Caíque França foi para o aquecimento, mas o titular da meta alvinegra decidiu permanecer na partida.

Caso Cássio seja vetado, o técnico Fábio Carille terá que definir se coloca Caíque ou Walter, que se recuperou de contusão e não atua desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão no tendão adutor da perna direita na partida contra o Atlético-PR.