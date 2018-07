Cássio passará por exames para saber gravidade de lesão

SÃO PAULO - O goleiro Cássio passará por exames médicos nesta segunda-feira para saber a gravidade da lesão que sofreu domingo, na goleada do Corinthians por 4 a 1 sobre o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, pela 7ª. rodada do Campeonato Brasileiro. Logo aos quatro minutos de jogo, Cássio machucou o joelho esquerdo após choque com Neto Baiano. Aos dez, ele tentou chutar a bola, mas não conseguiu e precisou ser substituído por Walter.

“Ainda não temos a avaliação completa. Amanhã (segunda-feira), o Cássio fará um exame detalhado. Houve uma queda sobre o joelho dele. Vamos esperar para ter uma oposição oficial do departamento médico”, disse o técnico Mano Menezes.

A primeira avaliação feita pelo médico Julio Stancati, ainda no gramado da Ilha do Retiro, foi que o goleiro sofreu uma entorse. Cássio, no entanto, ainda precisará passar por exames mais detalhados para confirmar a lesão e a sua gravidade.

Se Cássio não puder jogar contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Canindé, Walter será mantido no gol. No ano passado, quando o titular sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ele foi o escolhido por Tite para assumir o gol do Alvinegro. O mesmo aconteceu no início desta temporada, já com Mano Menezes no comando da equipe, após Cássio ser operado na mão esquerda.