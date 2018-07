Para domingo, Cássio pede que Corinthians esqueça Copa do Brasil

Após a derrota por 2 a 0 para o Santos, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o desafio do Corinthians é não perder o embalo no Campeonato Brasileiro, competição que o clube lidera com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético-MG (40 a 36). No domingo, o Corinthians recebe o Cruzeiro no Itaquerão e o técnico Tite não pretende poupar nenhum titular.

"Deixamos a Copa do Brasil de lado. Domingo é outro jogo, é Brasileiro, somos líderes, abrimos uma vantagem e não podemos achar que está tudo errado por causa de uma derrota. Agora é pensar no Brasileiro e vencer em casa", disse o goleiro Cássio.

O jogo de volta pela Copa do Brasil será na próxima quarta-feira. O Santos pode perder por um gol de diferença que estará classificado. Caso faça um gol, o time santista avança com derrota por até dois gols. Se o Corinthians devolver os 2 a 0, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

"Temos chance de chegar longe nos dois campeonatos, temos de pensar positivo. Temos totais condições de inverter o resultado contra o Santos, precisamos pensar assim", aposta Cássio.

No domingo, Vagner Love assume a vaga de Luciano, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito e ficará até oito meses fora de combate. Love está em péssima fase e não balança as redes desde o dia 2 de julho. O jejum já dura dez partidas. Mesmo assim, Cássio pede para o torcedor ter paciência com o atacante.

"Ele é um cara rodado, quero até pedir para torcida do Corinthians que apoie, mesmo que ele erre uma bola. Atacante se cobra muito quando fica muito tempo sem fazer gol. Temos total confiança nele", disse o goleiro.