Cássio pede tranquilidade para Corinthians superar momento ruim

A sequência de três tropeços no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado nesses compromissos, deixou o Corinthians mais distante da luta pela liderança e também provocou cobranças e questionamentos da torcida. Preocupado em fazer o time reagir logo, o goleiro Cássio, um dos jogadores mais experientes do elenco, destacou a necessidade de a equipe manter a tranquilidade para superar o momento ruim.

"Para quem está chegando agora, tem de ter tranquilidade. Com uma vitória, podemos ficar entre os primeiros e cinco pontos do líder pode passar a ser dois. Todos estamos com o mesmo foco nos treinos. Vamos nos preparar bem para buscar os três pontos", afirmou.

Com a sequência negativa, o Corinthians deixou o G4 e caiu para o quinto lugar no Brasileirão, com 34 pontos, a cinco do líder Palmeiras. Cássio garantiu que a situação não alterou o clima entre os jogadores, embora tenha admitido que todos sabem da necessidade de reação imediata.

"Está bom o clima. Claro que a gente não está contente porque não conseguimos resultados positivos, principalmente em casa. Temos de buscar a vitória na segunda-feira. Ficamos tristes com a derrota fora de casa, mas não tem nada perdido. Precisamos reagir", explicou.

Pressionado, o Corinthians volta a jogar na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Itaquerão, quando vai receber o Vitória em partida válida pela 21ª rodada.