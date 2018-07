Cássio pode deixar o Corinthians na próxima temporada

A derrota por 4 a 0 para o São Paulo pode ter sido um dos últimos jogos de Cássio pelo time do Corinthians. Reserva de Walter, o goleiro encabeça a lista de possíveis jogadores que deixarão o no clube ao final da temporada, embora ele ainda tenha contrato até o fim de 2019. A diretoria pretende negociá-lo em definitivo ou tentar um empréstimo, já que o momento de Walter é considerado melhor do que do ex-titular.

O assunto incomoda Cássio, que sempre ao ser questionado sobre o tema, se esquiva e diz que é um tema em que apenas seu empresário está envolvido. O goleiro tem recebido diversas sondagens de clubes da Europa e do Brasil. O Grêmio, onde iniciou a carreira, é um dos maiores interessados em contar com ele para o ano que vem.

Em janeiro deste ano, Cássio chegou a acertar com o Besiktas, da Turquia, e só não foi embora porque não deu tempo de definir toda a burocracia antes do fechamento da janela de transferência.

Neste ano, a ideia da diretoria é utilizá-lo para fazer caixa, que será utilizado na contratação de reforços. Caso não apareça nenhuma proposta que agrade, o objetivo passará a ser utilizá-lo como moeda de troca.

A diretoria, até por respeito a história do goleiro no clube, evita falar do assunto publicamente, assim como Cássio. Nos bastidores, o relacionamento dele com os demais goleiros da equipe é muito bom. Para o jogo com o Figueirense, na próxima rodada, a tendência é que Walter esteja de volta, recuperado de dores na coxa direita.