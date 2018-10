Cássio pode igualar marca de Ronaldo na Bahia; goleiros se encontram no aeroporto

A partida do Corinthians contra o Vitória, neste domingo, no estádio Barradão, em Salvador, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode representar uma marca importante para Cássio. Se entrar em campo, o atual titular do gol alvinegro igualará o número de jogos pela competição nacional com um ídolo da torcida na posição: Ronaldo Giovanelli.

Em sete temporadas pelo Corinthians, Cássio igualará a marca de 206 jogos de Ronaldo Giovanelli. Ao todo, o ex-goleiro tem 206 partidas no Brasileirão - com 88 vitórias, 64 empates e 54 derrotas. Até o momento, Cássio fez 205 partidas - com 95 vitórias, 61 empates e 49 derrotas.

Os dois, inclusive, se encontraram neste sábado no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), de onde a delegação do Corinthians embarcou rumo a Salvador para a partida contra o Vitória.

Ambos goleiros perdem em número de jogos no Brasileirão apenas para o lateral-esquerdo Wladimir, que realizou 267 jogos. O volante Ralf, atualmente no elenco corintiano, é o quarto colocado com 198 partidas.

Confira os jogadores relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter

Laterais - Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner

Zagueiros - Henrique, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes - Douglas, Ralf e Thiaguinho

Meias - Araos, Pedrinho, Jadson, Danilo e Mateus Vital

Atacantes - Romero, Sergio Díaz, Emerson Sheik, Clayson, Roger e Jonathas