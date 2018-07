Cássio pode ser a novidade no Corinthians para o clássico contra o Palmeiras

SÃO PAULO - O retorno do goleiro Cássio deve ser a única novidade do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. Esse jogo servirá como base e preparação do time para a estreia na Libertadores, dia 20, na Bolívia, contra o San Jose.

Após o empate contra o São Caetano por 2 a 2, sábado, Tite não deu sinais de que irá mexer na equipe considerada titular. Nem mesmo no trio de atacantes: Jorge Henrique, Guerrero e Emerson Sheik. A tendência é que Alexandre Pato continue no banco de reservas.

A ideia do técnico é escalar sua força máxima, em vez de poupar alguém visando o confronto pela Libertadores mesmo com o longo deslocamento até a Bolívia - o time viaja já na segunda e fica em Cochabamba até quarta, dia do jogo na cidade de Oruro.

Com a semana livre para os treinos - os jogadores se reapresentam hoje à tarde-, Tite deve dar mais atenção à defesa, que falhou nos dois gols sofridos contra o São Caetano mais por erros de posicionamento, como aconteceu no gol de Rivaldo.

Os treinos também servirão para testar se Cássio tem condição ou não de voltar ao gol. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão (tendinite) no ombro esquerdo.

O retorno de Chicão, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, está descartado. Não há previsão de volta aos gramados. Gil e Paulo André continuam na zaga.