Cássio prevê clássico equilibrado por título da Recopa Sul-Americana

SÃO PAULO - Na próxima quarta-feira, São Paulo e Corinthians vão começar a escrever mais um capítulo importante da história do clássico. Primeiro no Morumbi e duas semanas depois no Pacaembu, os dois arquirrivais vão se enfrentar em busca de um título internacional oficial pela primeira vez, da Recopa Sul-Americana.

Para o goleiro Cássio, por mais que o São Paulo não venha num bom momento, não há favoritos no duelo que promete ser equilibrado. "A gente vê no noticiário que há pressão do lado deles, mas o que temos de ver é que temos totais condições de buscar o título. O São Paulo também está se ajustando nessa pausa do calendário, vai ser muito disputado", disse ele nesta quarta-feira.

Na análise do corintiano, a possibilidade de conquistar o título em cima de um rival motiva a equipe a alcançar mais uma taça inédita. "A equipe deles vai querer muito vencer, mas a gente quer também, é um título importante para nós. A gente trata essa disputa como um título importante, ainda mais por ser um clássico. Estamos bem preparados e com muita vontade de ser campeões", acrescentou.

São Paulo e Corinthians se enfrentam pelo título da Recopa porque ambos foram campeões continentais ano passado, respectivamente da Sul-Americana e da Libertadores. Por ter vencido o torneio de maior expressão, a equipe alvinegra tem o privilégio de mandar a segunda partida em casa (no dia 17) e jogar por dois resultados iguais.