Cássio projeta duelo contra milionário Flamengo: 'Em campo são 11 contra 11'

O goleiro Cássio é um dos jogadores mais experientes do Corinthians e um dos atletas com mais tempo de casa. E para ele, o clube atingir a semifinal da Copa do Brasil é gratificante porque ele nunca foi tão longe no torneio e, apesar de a equipe do Parque São Jorge já ter vencido a competição em três oportunidades, o jogador ainda não tem essa taça no currículo.

"É um título que eu não conquistei, mas vamos enfrentar uma grande equipe e temos de estar preparados para avançar para a final", comentou o goleiro, ciente de que o duelo com o Flamengo será bem complicado. "Precisamos ter os pés no chão, com humildade. E ainda tem o Campeonato Brasileiro e temos um turno inteiro pela frente. Vamos pensar passo a passo, jogo a jogo", afirmou.

O corintiano sabe que o adversário na semifinal da Copa do Brasil é uma das equipes que mais contratou nos últimos anos e conta com grandes estrelas. "Se for ver a questão do elenco, dos gastos com jogadores, o Flamengo já vem tendo alto investimento há um bom tempo. Mas dentro de campo são 11 contra 11 e o Corinthians vem provando nos últimos anos sua força", avisou.

De volta de Chapecó, onde confirmou a vaga, o Corinthians agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. No sábado, enfrentará o Grêmio, às 19h30, na Arena em Itaquera, mas o goleiro titular será desfalque por ter tomado o terceiro cartão amarelo na última rodada da competição. Sem Cássio, Walter será o titular da equipe.