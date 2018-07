Cássio reconhece pressão no Corinthians e descarta opção pelo empate

Embora o Corinthians tenha cinco pontos de vantagem para o Palmeiras (59 a 54), o goleiro Cássio nega que o empate seja um bom resultado no clássico de domingo. Em caso de igualdade, a diferença seria mantida e o time alvinegro teria uma rodada a menos para confirmar o título brasileiro.

"(Pensar no empate) Só se for nos acréscimos do segundo tempo. É difícil ficar pensando nisso, em segurar o empate. Sabemos que, com o empate, seguimos com cinco pontos de diferença, mas vamos buscar a vitória, estaremos em casa, com nossa torcida. Não vamos sair como loucos. É importante sair, mas com organização”, afirmou o goleiro em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Cássio afirma que a condição da equipe no torneio – o time soma três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos – também justifica a busca pela vitória. “Lógico que são mais três pontos e depois tem seis partidas. Mas na situação que estamos, vindo de derrotas, temos que buscar a vitória. A torcida vai empurrar e nós dentro de campo temos de fazer o melhor"

O goleiro corintiano acredita que os dois times entram pressionados no confronto entre o líder e o vice-líder, mas o time da casa tem uma obrigação maior. “Os dois entram pressionados. Se pensar que jogamos em nossa casa, a cobrança é maior. Então acho que o Corinthians seja um pouco mais pressionado, mas nada de anormal de outras situações. Estamos vindo de derrota, precisamos nos reabilitar e vamos buscar o resultado em casa", afirmou o goleiro.