Cássio se machuca no primeiro treino do Corinthians e passará por exames

O goleiro Cássio não começou bem a temporada no Corinthians. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, durante a primeira atividade, o titular da meta alvinegra sofreu uma luxação no polegar da mão esquerda e passará por exames.

A principal novidade no retorno das férias foi o técnico Tiago Nunes, que na entrevista coletiva confirmou a dispensa do volante Ralf e do meia Jadson. Os atletas fizeram testes físicos e exames com a nutricionista do clube, Christine Machado Neves. Depois, o preparador físico Michel Huff comandou o aquecimento e, na sequência, Nunes conduziu o trabalho auxiliado por Evandro Fornari e Kelly Guimarães.

Cássio se machucou durante um trabalho específico para os goleiros. Além dele, o Corinthians conta com Filipe e Walter, além de Ronald, do sub-17. Nesta terça, o elenco volta a treinar pela manhã.

A segunda-feira foi agitada no Corinthians. Além da chegada de Tiago Nunes, o clube anunciou a saída do atacante Clayson, que foi para o Bahia, e do volante Junior Urso, vendido para o Orlando City, dos Estados Unidos. O meia Sornoza foi anunciado pela LDU, mas o clube paulista ainda não oficializou a negociação - o equatoriano será emprestado por uma temporada.

QUEM SE REAPRESENTOU NO CORINTHIANS?

Goleiros: Cássio, Filipe e Walter

Laterais: Carlos, Fagner e Michel Macedo

Zagueiros: Bruno Méndez, Danilo Avelar, Gil, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Gabriel, Ramiro e Richard

Meias: Luan e Matheus Vital

Atacantes: André Luis, Boselli, Everaldo, Gustavo, Janderson e Vagner Love

QUEM ESTÁ DE SAÍDA DO CORINTHIANS?

Goleiro: Caíque (empréstimo ao Oeste)

Zagueiro: João Victor (empréstimo à Inter de Limeira)

Volantes: Matheus Jesus (empréstimo ao Red Bull Bragantino), Ralf (em negociação) e Renê Junior (em negociação)

Meias: Jadson (em negociação) e Sornoza (LDU)

Atacante: Clayson (Bahia)