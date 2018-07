Cássio segue fora e Carille monta o Corinthians com Léo Príncipe e Gustavo

O Corinthians deverá ter quatro desfalques no time titular para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h, no Itaquerão, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta à briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o time paulista seguirá sem poder contar com o goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Uendel, ambos vetados pelo departamento médico.

O goleiro não entra em campo desde o duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Ele se machucou no aquecimento antes da partida seguinte, contra o próprio Flu, pelo Brasileirão, em 25 de setembro, e segue com dores no ombro esquerdo. Contra o Atlético, será novamente substituído por Walter.

Na lateral esquerda, Uendel está fora há cinco jogos e não foi liberado para voltar nesta rodada. Assim, Guilherme Arana segue no time. As novidades são as ausências de Fagner e Ángel Romero, que estão com as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente, para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Conforme previsto, o técnico interino Fábio Carille vai promover as entradas de Léo Príncipe na lateral direita e Gustavo ao ataque. Rodriguinho e Giovanni Augusto voltam de suspensão direto para o time titular, com Marciel e Willians retornando para o banco de reservas.

O Corinthians tem 41 pontos na tabela e ocupa o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, ainda que tenha a segunda pior campanha do returno. Com a ampliação no número de vagas na Libertadores, criando o G6, o clube voltou a sonhar. Ganhar do Atlético-MG, o terceiro colocado, seria um grande passo nesse sentido.