Cássio será o capitão e primeiro a levantar a taça do Corinthians

O goleiro Cássio será o capitão do Corinthians no domingo, diante do Atlético-MG, e será o primeiro levantar a taça de campeão brasileiro de 2017. A escolha foi feita pelo técnico Fabio Carille em função do número de jogos que o goleiro disputou pelo clube – já foram 317. Cássio também levantou a taça do Paulistão no primeiro semestre.

Um dos atletas mais vitoriosos da história do clube, Cássio já conquistou sete títulos em seis anos na equipe.

No Campeonato Brasileiro, Outros cinco jogadores usaram a faixa de capitão no Brasileiro: Fagner, Balbuena, Jadson, Rodriguinho e Jô. Danilo, o mais velho do elenco, com 38 anos, também deverá ser homenageado no jogo de domingo. O meia se recuperou de duas lesões graves e está perto de renovar seu contrato por mais um ano.

Desde 1990, ano de seu primeiro título, o Corinthians teve seis capitães diferentes nas seis conquistas: o zagueiro Gamarra, o lateral-direito Alessandro, os volantes Ralf e Rincón, o meia e Neto e o atacante Tevez.