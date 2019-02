Cássio sofre pancada em treino e vira dúvida do Corinthians contra o Racing

O goleiro Cássio levou uma pancada na coxa direita no treino que o Corinthians realizou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e se tornou dúvida da escalação do time para a partida contra o Racing, da Argentina, na quinta, às 21h30, pela estreia na Copa Sul-Americana.

O problema ocorreu na parte final do treinamento e o titular do gol alvinegro precisou deixar o campo em um carrinho. Ele levou a pancada em uma atividade de bolas paradas, na qual acabou se chocando com um companheiro de equipe ao tentar sair do gol para afastar um cruzamento com um soco na bola.

O elenco alvinegro realizará um novo treinamento na tarde desta quarta-feira e Cássio será reavaliado pelo departamento médico. O técnico Fábio Carille espera poder escalar o atleta. Caso ele seja vetado do duelo, Walter será escalado como titular.

Uma novidade do treinamento do Corinthians desta terça-feira foi a volta do lateral-esquerdo Carlos Augusto, que retornou depois de defender a seleção brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria. Ele participou do treinamento tático comandado por Carille. Já em outro gramado, o recém-contratado volante Junior Urso também realizou um trabalho em campo reduzido.