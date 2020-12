Cássio vai a hospital de ambulância após choque na cabeça no jogo do Corinthians

O goleiro Cássio sofreu um choque na cabeça durante a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Goiás, na noite desta segunda-feira. Ele precisou usar um colar cervical e foi encaminhado de ambulância para o hospital São Luiz, unidade Morumbi. De acordo com o clube, Cássio "se encontra consciente e acordado, porém será submetido a avaliações mais detalhadas".

O choque ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo. Cássio saiu do gol para cortar cruzamento e levou uma trombada de Vinicius, atacante do Goiás. O goleiro corintiano ficou caído e foi atendido pelo médico Ivan Grava, que logo pediu para buscarem o colar cervical que fica na ambulância.

O colar cervical foi colocado em Cássio, que deixou o gramado de maca até a ambulância que estava estacionada à beira do campo. O goleiro foi substituído por Walter. Após a partida, o Corinthians divulgou um vídeo de Walter tranquilizando sobre a situação de Cássio. "Em nome de todo o elenco. Está tudo bem com o Cássio, está se recuperando e daqui a pouco estará conosco de volta. Só para deixá-los mais tranquilos", falou o goleiro reserva.

Fiel, se liga nesse recado do Walter! Está tudo bem com o nosso G-I-G-A-N-T-E! Vibrações positivas para ele. #EngatouAQuinta#VaiCorinthians pic.twitter.com/HPakCQpGEx — Corinthians (@Corinthians) December 22, 2020

A vitória sobre o Goiás deixou o Corinthians em nono lugar, com 36 pontos. cinco a menos do que o sexto colocado, o rival Palmeiras. O G-6 ainda pode virar G-8, caso times que estão entre os seis primeiros colocados conquistem a Copa do Brasil e a Libertadores.