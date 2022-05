Cássio valoriza empate no clássico com o São Paulo: 'Se não consegue ganhar, melhor não perder'

Destaque do clássico deste domingo, o goleiro Cássio valorizou o empate por 1 a 1 com o São Paulo, apesar de o Corinthians jogar com todo o apoio de sua torcida, na Neo Química Arena. O jogador reconheceu que o rival foi superior no primeiro tempo, com chances reais de quebrar o tabu de nunca ter vencido o alvinegro em sua nova arena.

"Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas é um clássico e em um clássico se você não consegue ganhar, melhor não perder. No meu ponto de vista, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo e nós fomos melhores no segundo", comentou o goleiro, eleito o melhor da partida, em entrevista à TV Globo.

Leia Também Corinthians empata clássico com o São Paulo e mantém tabu de não perder para o rival em seu estádio

A honraria se deve às seguidas defesas decisivas que fez ao longo do jogo, principalmente no primeiro tempo. Numa única jogada, Cássio fez três defesas consecutivas, após finalizações de Alisson e Calleri, que tentou duas vezes.

"Foi um jogo muito disputado, a equipe do São Paulo é muito qualificada. No primeiro tempo, tivemos muitas dificuldades. No segundo, conseguimos melhorar no jogo, criar oportunidades. O Adson (autor do gol de empate) foi muito feliz e valeu a entrega e dedicação. No final a torcida aplaudiu, isso mostra que todo mundo se entregou e se dedicou", analisou.

Cássio foi decisivo até os últimos minutos do clássico. Numa chance clara do São Paulo, em cabeçada de Igor Gomes, ele fez defesa importante, mas sentiu fortes dores no ombro esquerdo em sua queda no gramado.

"Eu senti deslocar um pouquinho. Eu não tenho certeza se acabou saindo do lugar e voltou, disse o doutor. Mas essas perguntas, com exames, o departamento médico do Corinthians (deve responder)... Tomara, Deus, não seja nada grave e eu possa estar apto o mais rápido possível", comentou o goleiro.