Cássio vê Corinthians desorganizado e culpa defesa por terceiro gol

O Corinthians perdeu por 3 a 0 para o Grêmio, neste domingo, na Arena Grêmio, e ao final da partida, o goleiro Cássio teve que explicar o lance do terceiro gol, quando dividiu com o atacante Pedro Rocha e na sequência da jogada, Bolaños mandou para as redes. O corintiano negou que tenha falhado na jogada e culpou a marcação pela jogada.

"Eu fui abafar a bola, ela sobrou e não acompanharam o jogador (Bolaños). Tive que cobrir uma função que não era a minha", disse o goleiro, em entrevista à Rádio Globo. Para Cássio, o resultado acabou sendo ainda mais sentido pelo fato do time ter perdido a oportunidade de recuperar os pontos perdidos em casa, no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na rodada passada.

"A gente precisa ganhar. Se tivéssemos feito o dever se casa, não sentiria tanto a derrota de hoje (domingo). Agora, é fazer um grande jogo na segunda-feira que vem e vencer para se manter na parte de cima da tabela", comentou, se referindo a partida contra o Vitória, segunda-feira que vem, dia 22, no Itaquerão.

Sobre o jogo, Cássio disse que o time sentiu o primeiro gol, mas precisa usar a partida como aprendizado. "Fazia tempo que eu não via tantas bolas vindo ao nosso gol. A gente sentiu a pressão após levar o gol. Tem momento que precisamos sentar e organizar, mas saímos atacando e levamos mais gols. Serve de aprendizado, pois o Grêmio impôs um ritmo de jogo grande e não conseguimos acompanhar", analisou.