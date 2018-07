Cássio vê Corinthians pronto e calejado para decidir

O sonho corintiano do título mundial passa, e muito, pelo goleiro Cássio. Para o Corinthians ser campeão, ele precisa estar bem nos dois jogos que disputará no Japão. Mas, se depender da confiança que ele demonstrou ontem, a torcida corintiana pode ficar tranquila.

O grandalhão de 1,95m dá de ombros para a pressão sobre o elenco. E usa a Libertadores como justificativa. "A cobrança era muito grande, mas o time se deu bem. Já enfrentamos muitas coisas neste ano. Como o Tite fala, o time está calejado e pronto."

Nem mesmo os três gols sofridos contra o São Paulo, no último jogo da equipe antes do embarque para o Japão, ou as críticas de que tem atuado muito adiantado, o abalaram. "Tenho 1,95m. Não posso jogar debaixo da trave. Tomar gol faz parte da vida dos goleiros."

Cássio aprendeu a jogar mais adiantado no tempo em que atuou no futebol holandês, de 2007 até o fim do ano passado, no PSV Eindhoven e no Sparta Roterdã. "Lá, os goleiros jogam quase como se fossem líberos."

E foi justamente por jogar assim que ele fez a defesa mais importante da sua vida, contra o Vasco, nas quartas de final da Libertadores, quando espalmou para escanteio um chute cara a cara de Diego Souza. "Sempre joguei desse jeito, é meu estilo."

No Mundial, Cássio não se vê fazendo nenhum tipo específico de defesa. Ele só quer voltar ao Brasil com a taça para dedicá-la à mãe, Maria, que o criou sem a presença do pai.

Pênaltis. Atento aos detalhes que podem determinar o destino da equipe no Mundial, Tite já colocou os jogadores para trabalhar em cobranças de pênaltis.

Ontem, Paulo André, Chicão, Danilo, Douglas e Fábio Santos foram os escolhidos para treinar, sinal de que serão os eleitos no caso de o Corinthians enfrentar uma decisão por pênaltis no Japão. O índice de acerto foi alto. Não custa lembrar que o título mundial de 2000 foi ganho pelo clube nos pênaltis, contra o Vasco.