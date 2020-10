Castán diz que Vasco vai aprender com goleada no Mineirão: 'Vai servir de lição'

Perder para o líder Atlético Mineiro parece ser algo natural neste momento do Campeonato Brasileiro. Mesmo triste pela derrota, por 4 a 1, o capitão do Vasco Leandro Castán acha que é possível se aprender muito com uma goleada sofrida diante de um time tão poderoso.

"Nosso time é jovem. Esta derrota vai servir de lição para a gente aprender muito e melhorar. O nosso grupo está bem ciente do que pode fazer e de onde pode chegar", disse o zagueiro.

O capitão aponta a goleada pela alta qualidade atleticana, que virou o placar tão rapidamente que surpreendeu a todos. "Nós saímos na frente, mas depois sofremos os gols muito rapidamente. Não deu nem para reagir. Claro que nós não tínhamos planejado isso, mas não há tempo para se lamentar porque temos pela frente uma maratona de jogos", ressaltou.

Segundo Castán, não vai dar nem tempo de pensar em algo, porque o time precisa focar seu próximo compromisso diante do Bahia, quarta-feira à noite, em Salvador pela 14.ª rodada do Brasileiro. "É descansar e amanhã já focar tudo em cima do Bahia. É preciso pontuar para criar uma situação favorável."

Há cinco jogos sem vencer, incluindo Copa do Brasil e Brasileiro, o Vasco quer reencontrar o caminho das vitórias. Após 12 jogos um a menos do que vários concorrentes - tem 18 pontos em nono lugar.