Castán é liberado para negociar com o Corinthians, diz imprensa italiana

De acordo com o site italiano Sky Sport, o zagueiro Leandro Castán recebeu a liberação da Roma para negociar seu retorno ao Corinthians. A diretoria do clube brasileiro nega que tenha recebido o sinal verde para avançar nas negociações e diz que ainda aguarda por uma resposta do pai e procurador do atleta, Marcelo Castán.

O site informa que o diretor de futebol da Roma, Ramón Rodríguez Verdejo, se reuniu com o pai do atleta e informou que aceita emprestar Castán sem custos para qualquer clube. O Corinthians já tinha deixado alinhado a preferência na negociação, mas avisou que não pretendia pagar ao clube italiano pela negociação.

Confirmando a liberação da Roma, o próximo passo é o Corinthians acertar os detalhes financeiras com o jogador, principalmente o salário. Castán está disposto a reduzir o salário que recebe na Europa (algo em torno de R$ 700 mil), mas a diretoria alvinegra tentará diminuir ao máximo o valor pago ao atleta.

Na última temporada, Castán atuou emprestado para o Torino, onde sofreu com diversas lesões musculares. Em 2014, ele foi diagnosticado com cavernoma (mal formação vascular do sistema nervoso central) e passou por cirurgia para retirar um tumor no cérebro. Após meses longe dos gramados, o defensor passou por uma longa recuperação e precisou até reaprender a andar. Mesmo com toda a adversidade, ele conseguiu voltar ao futebol.