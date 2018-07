Castán lamenta nova lesão de Alessandro no Corinthians

"Conversei com ele, dei uma força, mas ele está bastante chateado", comentou Castán. "Ele é super importante para a gente, é um líder, experiente, que sempre passa coisas boas. Mas ele é guerreiro e sei que vai passar bem por isso e voltar", afirmou o zagueiro.

Para Castán, o retorno de Alessandro ao time, ainda sem previsão, será fundamental na reta final do Paulistão e fase de mata-mata da Copa Libertadores. "Na reta final vamos precisar de todo mundo", declarou.

Na avaliação do zagueiro, o Corinthians deve brigar pela liderança para ganhar a vantagem de decidir os jogos da fase eliminatória do Paulistão em casa. "É importante fazer o último jogo em casa. No ano passado jogamos na Vila Belmiro [na decisão], a gente sofreu um pouquinho e acabou perdendo o título".

TREINO - Poupados na noite de quarta, os titulares fizeram apenas um bate bola no campo nesta quinta. O meia Alex treinou com o preparador físico Fábio Mahseredjian, enquanto Jorge Henrique fez tratamento na coxa esquerda no departamento médico.