Castán marca e Roma faz 8 a 0 em amistoso na pré-temporada; Milan também vence

Os principais clubes europeus seguem em ritmo de preparação à próxima temporada. Nesta terça-feira, Milan, Valencia e Roma conquistaram tranquilas vitórias em seus amistosos. A única decepção veio com o Borussia Dortmund, derrotado para o Rot-Weiss Essen. Foi a primeira partida dos quatro times após voltarem das férias.

Atuando no estádio Cornaredo, na Suíça, o Milan não teve grandes dificuldades para superar o Lugano. Goleou por 4 a 0, com gols de Patrick Cutrone, Giovanni Crociata, do argentino Jose Sosa e do paraguaio Gustavo Gomez - os dois primeiros são jovens formados pela categoria de base do time italiano.

Também atuando na Suíça, o Valencia encontrou ainda mais facilidade diante do Lausanne e ganhou por 5 a 0 - com gols de Santi Mina, Rafa Mir, Orellana, Negredo e Rodrigo.

Desempenho ainda mais avassalador teve a Roma. Diante do italiano Pinzolo, na casa do adversário, o time do técnico Eusebio Di Francesco aplicou um inapelável 8 a 0, com sete gols marcados ainda no primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Leandro Castán, ex-Corinthians, fez um deles.

A surpresa, contudo, também deixou a sua marca nesta terça-feira. Mesmo contando com um gol do atacante gabonês Aubameyang, o Borussia Dortmund decepcionou e perdeu por 3 a 2 para o Rot-Weiss Essen, em duelo disputado no campo do adversário alemão.