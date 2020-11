Castan, Miranda e Ribamar são diagnosticados com coronavírus e desfalcam o Vasco

Os zagueiros Leandro Castan e Miranda e o atacante Ribamar testaram positivo para o novo coronavírus e vão desfalcar o Vasco contra o Sport, sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro, e diante do Fortaleza, em 19 de novembro, às 19h, em São Januário, ambos compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

O trio está em isolamento e só deverá retornar às atividades normais em dez dias, assim como o meia Carlinhos, outro testado positivamente para a covid-19 nesta quarta-feira.

O Vasco é apenas o 18º colocado no Brasileirão, com 19 pontos, e mantém um jejum de vitórias há nove rodadas. São cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Coincidência ou não, a produção do time vascaíno caiu juntamente com o jejum de gols do atacante argentino Cano, que não faz um gol há 60 dias. Neste período o time de São Januário só venceu o Caracas, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.