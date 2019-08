Castan prega respeito ao Goiás e elogia dupla de ataque escalada por Luxemburgo

Disposto a recuperar os pontos perdidos no empate sem gols contra o CSA, no último final de semana, o Vasco enfrentará neste domingo o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 15.º lugar com 14 pontos, o time carioca quer se afastar de vez da zona de rebaixamento e se aproximar dos primeiros colocados.

Capitão do time, o zagueiro Leandro Castan pede respeito ao Goiás, que está um pouco acima na tabela de classificação - na 12.ª colocação, com 17 pontos. "Tive a oportunidade de acompanhar os 90 minutos da partida que eles fizeram contra o Corinthians. É um time que possui qualidade, muito veloz lá na frente, então precisaremos ter bastante atenção e entrar muito ligados. Não será uma partida fácil, muito pelo contrário, acredito que o jogo será bastante difícil. Não podemos perder a intensidade", disse.

Diante do clube goiano, pela segunda vez consecutiva o treinador Vanderlei Luxemburgo irá escalar os jovens Marrony e Talles no comando de ataque. Recentemente, os jogadores que saíram das categorias de base agradeceram o apoio dos atletas mais experientes, em especial de Leandro Castan. Ao ser perguntado sobre a dupla, o experiente zagueiro não poupou elogios.

"Eu fico feliz por eles considerarem isso importante. Eu faço uma coisa que é natural. Um dia já me ajudaram também. Eu tento passar tranquilidade, pois sei que esses moleques vão ajudar e são muito importantes para a nossa equipe. Falo isso sem transferir responsabilidade, sem dar um peso a mais do que se deve. Queremos dar tranquilidade para eles fazerem aquilo que sabem. São jogadores jovens e com um potencial enorme", concluiu Leandro Castan.